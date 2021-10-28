ليبيا: انخفاض الإنتاج في ميناء السدرة النفطي بمعدل 72%

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن انخفاض إنتاجها من خام النفط بميناء السدرة النفطي "شرق سرت" بحوالي 72% من الطاقة المتاحة يوميا.

ونقلت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني مساء الأربعاء تعليق رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله قائلا " اليوم تتعاظم المخاطر لدرجة كبيرة، وقد فقدنا حوالي 208 آلاف برميل يوميا من الطاقة المتاحة التي تبلغ 285 ألف برميل يوميا و نتوقع أن يستمر الانخفاض لمدة عشرة ايام مما يفقد الخزانة العامة حوالي 177 مليون دولار وبحيث يتجاوز إجمالي الفاقد منذ بداية العام المليار دولار ".

واضاف: " تبين لنا منذ أعوام مضت و خلال تعاملنا مع التسربات ، أننا نحتاج إلى تخصيص ميزانيات بصورة عاجلة لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة؛ وقد خاطبنا الحكومات المتعاقبة كما وزارة النفط والغاز حاليا و أبلغناهم أن السبيل الوحيد للمحافظة على استمرار الانتاج الحالي (285 الف برميل يوميا) وزيادة القدرة المتاحة (المقدرة بحوالي 40 ألف برميل يوميا) هو تسييل الميزانيات المقترحة في مواعيدها المقررة، إلا أننا وبالرغم من ايضاح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على الإنتاج والإيرادات لم نستلم درهما واحدا".

وتابع "إن التسرب كبير في خط الأنابيب 30 بوصة من الظهرة إلى السدرة (نقطة كم: 37 كم) وقد أعلنت غرفة التحكم بشركة الواحة للنفط اكتشاف هبوط مفاجئ في الضغوط مما يعني أن التمزق كبير وبالتالي أعطيت التعليمات لإغلاق خط الأنابيب حتى نجري التقييم المناسب وننجز أعمال الصيانة الطارئة".