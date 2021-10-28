ليفربول في رسالة لصلاح: من كوكب تاني يا ملك

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وجه الحساب الرسمي لليفربول بالعربية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رسالة لمحمد صلاح نجم الريدز.

ونشر ليفربول صورة لصلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"من كوكب تاني يا صلاح، من كوكب تاني يا ملك!".

وتدرب صلاح رفقة المجموعة في مقر تدريبات الريدز اليوم الخميس، وظهر بابتسامته المعتادة خلال المران.

وعاد النجم الإسباني تياجو ألكانتارا لتدريبات الليفر بعد تعافيه من الإصابة، كما تدرب الغيني نابي كيتا الذي خرج مصابا من مواجهة يونايتد الأخيرة.

ويعيش صلاح أفضل انطلاقاته مع الريدز حيث يتصدر حاليا جدول ترتيب الهدافين بالدوري برصيد 10 أهداف، كما أنه ساهم حتى الآن في 20 هدفا مع الريدز منذ انطلاق الموسم بواقع تسجيله 15 هدفا بمختلف المسابقات وصناعته لخمسة أهداف.

ويمتلك ليفربول حتى الآن 21 نقطة في المركز الثاني خلف تشيلسي الذي يمتلك 22 نقطة بصدارة الدوري.