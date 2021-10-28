فرنسا تحتجز سفينة بريطانية في ظل الخلاف بشأن حقوق الصيد

احتجزت فرنسا سفينة صيد بريطانية، وقامت بتغريم أخرى، في ظل تصاعد الخلاف بين الدولتين حول حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت وزيرة الشؤون البحرية الفرنسية أنيك جيراردين، إنه تم تحذير السفينتين خلال عملية تحقق مساء أمس.

وأضافت أن السفينة الأولى لم تستجب على الفور، والثانية لم يتم السماح لها بالصيد في المياه الفرنسية لذلك تم احتجازها.

وأوضحت في تغريدة أن إحدى السفينتين تم احتجازها أثناء الصيد في خليج السين بدون حيازة التراخيص اللازمة.

وتابعت أنه تم تحويل السفينة إلى ميناء لو هافر، وقامت السلطات القضائية باحتجازها، كما تم مصادرة الحمولة التي كانت عليها، مضيفة أنه سيستمر احتجاز السفينة لحين دفع مبلغ مالي.

كما أشارت إلى أن قبطان السفينة قد يتعرض لعقوبات.

وأكملت جيراردين أنه تم تغريم السفينة الأخرى لرفضها عملية التفتيش.