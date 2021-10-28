روسيا تواصل تسجيل إصابات ووفيات قياسية جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا إحصائيات قياسية جديدة في أعداد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الخميس، حسب ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، تسجيل رقم قياسي جديد في أعداد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، إذ بلغ عدد الإصابات 40 ألفا و96 إصابة جديدة إلى جانب 1159 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 8 ملايين و 392 ألفا و697 إصابة.

كما أشار البيان إلى تسجيل 1159 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 235 ألفا و57 حالة.

وأفاد البيان بأن 29 ألفا و318 شخصا تماثلوا للشفاء من الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 7 ملايين 272 ألفا 53 شخصا.