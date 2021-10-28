قمصان: كيف يُقارن موسيماني بمدرب فاز ببطولة واحدة؟!

استنكر سامي قمصان، مدرب الأهلي، ما أسماه الهجوم المستمر والممنهج ضد لاعبي الفريق، والمدير الفني، بيتسو موسيماني.

صرح قمصان عبر قناة ناديه "موسيماني يتعرض لهجوم مستمر رغم البطولات التي حققها الفريق، والبعض يتطرق لسوء الأداء لمجرد التعادل أمام بطل النيجر، واستمر الهجوم رغم الفوز بستة أهداف في لقاء الإياب".

أضاف "قيل أيضا أن موسيماني اشترط مطالب مادية، وغيرها من الأمور، وإدارة النادي ردت بتجديد الثقة في الجهاز الفني، إلا أن الهجوم على الجهاز الفني واللاعبين لم يتوقف، وللأسف من شخصيات منتمية للنادي".

واصل مدرب الأهلي "قصرنا في أوقات لظروف معينة، وفي أوقات أخرى حققنا بطولتي إفريقيا والسوبر الإفريقي وبرونزية مونديال الأندية".

وتساءل سامي قمصان مستنكرا "كيف يقارن الناس بين موسيماني ومدرب آخر حصل على بطولة واحدة؟!".

وأتم تصريحاته "الفوز على الإسماعيلي برباعية انطلاقة جيدة للفريق، اللاعبون لديهم إصرار كبير، والأهلي لم يتعود خسارة الدوري موسمين متتاليين، وموسيماني شدد على اللاعبين بضرورة تحقيق فوز كبير في بداية المشوار".