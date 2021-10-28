البنك المركزي المجري يعتزم حث البنوك وشركات التأمين على الإدراج الجزئي للأسهم

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قال نائب محافظ البنك المركزي المجري، ميهالي باتالي، وهو أيضا رئيس بورصة بودابست إن البنك يعتزم نشر توصية غير ملزمة للمصارف المحلية وشركات التأمين لإجراء إدراج جزئي لأسهمها.

وسيتم حث البنوك وشركات التأمين التي لديها حصة سوقية أكثر من 5% على إدراج 15% على الأقل من أسهمها على أنها أسهم عائمة، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

جدير بالذكر أن بنك "أو تي بي" وهو أكبر جهة إقراض في المجر وبنك تاكارك العقاري وشركة التأمين سيج بانونيا مدرجان حاليا في البورصة.

يشار إلى أن البنك المركزي المجري هو جهة التنظيم المالي في البلاد ومالك بورصة بودابست.