خالد ميري: قرار السيسي بإلغاء حالة الطوارئ مهم وتاريخي وشجاع

وصف الكاتب الصحفي والإعلامي خالد ميري، إنّ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ بـ"المهم والتاريخي والشجاع".

وأضاف خلال برنامجه "كلمة السر" على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ القرار يفتح باب الأمل، ويؤكّد أنّ الجمهورية الجديدة تمضي في طريقها، وستحقق النجاح.

وأشار إلى أنّ الطوارئ تعني فرض إجراءات استثنائية، وطُبِّقت للمرة الأولى في عام 1914 مع الحرب العالمية الأولى، وتم إلغاؤها وإعادتها فرضها على فترات متعاقبة.

وأوضح أنّ الطوارئ أعيد فرضها في 2017 بعد تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيستين، مشيرًا إلى أنّ فرضها في هذا التوقيت كانت تواجه فيه مصر إرهابًا لم تواجهه دول أخرى.

ولفت إلى أن هذا الإرهاب كان يهدد حياة المصريين، مؤكّدًا أن الدولة نجحت بفضل رجالها الأوفياء بما في ذلك أبطال الجيش والشرطة، في القضاء على الإرهاب، حتى أصدر الرئيس السيسي قرارًا بإلغاء الطوارئ.