رئيس ألمانيا يعلق آمالا كبيرة على قمة المناخ

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قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إنه يعلق آمالا كبيرة على "مؤتمر الأطراف السادس والعشرين بشأن المناخ (كوب 26)، المقرر في مدينة جلاسجو باسكتلندا نهاية الشهر الجاري.

وخلال زيارة رسمية لإيرلندا اليوم الأربعاء، قال شتاينماير: "يجب تحقيق تقدم لم يسبق تحقيقه في المؤتمرات العالمية السابقة".

وأوضح شتاينماير أنه يجب أن يحدث هذا الأمر ليس بسبب توقعات الشباب المحتج في شوارع ألمانيا فحسب، بل أيضا لأن التغير المناخي أصبح أكثر وضوحا ومحسوسا بدرجة أكبر.

وأشار شتاينماير في هذا الصدد إلى السيول المدمرة التي وقعت بسبب ظروف الطقس في غرب ألمانيا الصيف الماضي.

ويسعى المجتمع الدولي خلال قمة جلاسجو إلى تشديد التدابير الخاصة بحماية المناخ.

كانت أكثر من 190 دولة اتفقت في اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015 على تقليص ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا يزيد عن درجتين، أو بمقدار 5ر1 إن أمكن مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية.

ويركز "كوب 26" المرتقب على آليات تحقيق هذا الهدف.

وبحسب تقرير أممي، فإن العالم مقبل في ظل الخطط الراهنة على زيادة بمقدار 7ر2 درجة في حرارة الأرض.