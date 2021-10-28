 منى الشاذلي في إكسبو 2020 دبي: لا يمكن لفرد واحد أن يغير الثقافة - بوابة الشروق
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منى الشاذلي في إكسبو 2020 دبي: لا يمكن لفرد واحد أن يغير الثقافة

منى الشاذلي
منى الشاذلي
أحمد علاء
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 11:12 م | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 11:12 م
قالت الإعلامية منى الشاذلي، إنّ الثقافة تتغير بالإصرار والتكرار، مؤكّدة أن عملية التغيير ليست سهلة.

وأضافت خلال مشاركتها في جلسة نظّمتها هيئة إنقاذ الطفولة، بجناح المرأة في معرض إكسبو 2020 دبي، أنّه لا يمكن لفرد واحد أن يُحدث ذلك التغيير بمفرده.

ونشرت منى، مساء الخميس، لقطات من هذه المشاركة خلال برنامجها "معكم" على شاشة "cbc".

وأوضحت "منى" أنّ هذا الجلسة نُظمت بعنوان أصوات الفتيات، وأشارت إلى أنّ الجلسة تميزت بوجود شخصيات نسائية من دول العالم إلى جانب وجود فتيات وصفتهن بـ"الرائعات".

وأشارت إلى أن الفتيات قدّمن فقرات تناسب أعمارهن، وأوضحت أن هذه الأفكار التي تحتاج البشرية للتكاتف حولها، مثل فكرة نبذ العنف ضد الفتيات وتعليمهن.



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