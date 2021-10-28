البريطانية رادوكانو تبلغ دور الثمانية لبطولة ترانسيلفانيا للتنس

تأهلت البريطانية إيما رادوكانو لدور الثمانية ببطولة ترانسيلفانيا المفتوحة للتنس، عقب فوزها على الرومانية آنا بوجدان بنتيجة 6 / 3 و6 / 3 اليوم الخميس في دور الـ16 للمسابقة.

وبدت رادوكانو، التي توجت الشهر الماضي بلقب أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، إحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، في مستوى أفضل من الذي كانت عليه أمام السلوفينية بولونا هيركوج، في مباراتهما بالدور الأول للمسابقة، حيث احتاجت لخوض 3 مجموعات قبل أن تجتاز عقبة منافستها.

ويعني انتصار آخر لرادوكانو في البطولة، تأجيل الزيارة لرؤية جدتها.

والد رادوكانو، الذي يسافر مع ابنته هذا الأسبوع، هو روماني الأصل، حيث يخطط للذهاب لزيارة عائلته في العاصمة الرومانية بوخارست بعد انتهاء مسيرتها في البطولة.

لقد استقرت رومانيا في وجدان رادوكانو هذا الأسبوع، وقالت النجمة البريطانية الشابة في مقابلة لها داخل الملعب: "كان من الجيد جدًا أن تلعب دور الرومانية هنا".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن رادوكانو قولها "لا يوجد مشجعون، للأسف، ولكن هناك كل المتطوعين الذين جعلوا هذه البطولة ممكنة وأحببت اللعب ببعض الضجيج مرة أخرى، ضد آنا التي تعد خصما رائعا".

وأوضحت رادوكانو "أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لأجد قدمي ثابتة. أنا أتعلم من كل مباراة ألعبها ولا أعتقد أنني حققت المستوى العالي المرجو بعد، لكني أتعلم وأحب وقتي في هذه البطولة".

وضربت رادوكانو موعدا في دور الثمانية أمام المراهقة الأوكرانية مارتا كوستيوك (19 عاما).