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بايدن يتوجه إلى أوروبا للمشاركة فى قمة العشرين

بايدن
بايدن
(د ب ا)
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 10:20 م | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 10:20 م
توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إلى أوروبا للمشاركة فى أعمال قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى، وحضور لقاءات أخرى.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن بالبابا فرانسيس فى الفاتيكان يوم الجمعة، ثم يجرى مباحثات مع المسؤولين بالحكومة الإيطالية.

وفي يوم السبت، يعتزم بايدن المشاركة فى قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين.

وخلال قمة العشرين، من المقرر أن يجرى بايدن مباحثات ثنائية تشمل لقاء مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، فى أعقاب توتر بينهما بسبب اتفاق أمنى خسرت خلاله فرنسا صفقة غواصات كبيرة مع استراليا.

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