الرئيس العراقي يشدد على ضرورة القصاص من المدانين بالجرائم الإرهابية

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، على أهمية خضوع المتورطين بالجرائم الإرهابية للعدالة والاقتصاص منهم وتجفيف منابع تمويلهم حتى تستقر البلاد.

وأشار صالح، خلال استقباله رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، كريستيان ريتشر، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، إلى أهمية توثيق الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، وجمع الأدلة حولها، خصوصا تلك المتعلقة بالمقابر الجماعية، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار هذه الجرائم.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التحقيق في جرائم التنظيم الإرهابي التي ارتكبت في العراق، والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية العراقية المختصة وفريق التحقيق الأممي في هذا الخصوص، وتقديم كل الدعم للفريق للقيام بمهامه .