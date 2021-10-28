استطلاع: 53% من موظفي ألمانيا يشكون عدم وجود تقييم للمخاطر النفسية في شركاتهم

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حذرت شركة ديكرا الألمانية للاختبارات، الشركات من تجاهل المخاطر النفسية في العمل.

وقالت مديرة قسم "الإنسان والصحة" في الشركة، كارين مولر، اليوم الأربعاء:" تجاهل المخاطر النفسية عند أغلب الموظفين، يعد إشارة إنذار من وجهة نظر فنية".

وأظهرت نتائج استطلاع تمثيلي أجراه معهد "فورزا" لقياس الرأي أن أكثر من نصف الموظفين (53%) قالوا إنه لا يوجد تقييم للمخاطر النفسية في شركاتهم.

وأكدت شركة ديكرا على ضرورة أخذ تقييم المخاطر النفسية المنصوص عليه قانونا مأخذ الجد.

وأوضح المعهد أنه أجرى الاستطلاع في تشرين أول/أكتوبر الجاري بتكليف من شركة ديكرا وشمل 1014 موظفا على مستوى ألمانيا.