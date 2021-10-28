إخفاق نواب أوروبا في الاتفاق على شركات التكنولوجيا التي يستهدفها قانون الأسواق الرقمية

أفاد تقرير إخباري اليوم الأربعاء بأن النواب الأوروبيين لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن قيمة الغرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى، التي يتعين استهدافها في مقترح جديد ، وهو ما يهدد الموعد النهائي لتصويت مقرر الشهر المقبل على القواعد الرقمية بحق هذه الشركات.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، سيتم في إطار التغيير تسليم الشركات عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون بأمريكا، قائمة بالأمور التي يتعين عليها القيام بها لتفادي التعرض لغرامات ضخمة بمقتضى "قانون الأسواق الرقمية" الأوروبي.

ويأتي المقترح الجديد بعد أعوام لم تفلح خلالها إجراءات مكافحة الاحتكار في فعل الكثير لكبح الحصص السوقية التي تتمتع بها شركات عملاقة مثل جوجل، وآبل، وفيسبوك، وأمازون، في أوروبا.

وقالت النائبة الألمانية، إيفلين جيبهاردت، العضو بلجنة السوق الداخلية في البرلمان الأوروبي، اليوم إن إعفاء مواقع مثل "إير بي إن بي"، و"بوكينج دوت كوم": "يمثل خطا أحمر بالنسبة لي"، لأن الشركات الصغيرة التي تعمل في صناعة واحدة قد تضرر بالمنافسة."

ودعت جيبهاردت زملاءها من نواب أوروبا إلى التوصل لحل توافقي بشأن حجم ونوع الشركات التي يجب أن يشملها الاقتراح، وحجم الغرامات التي يجب أن تفرض عليها.

ويقضي الاقتراح الأولي بفرض غرامة تصل إلى 10 في المئة من العائدات العالمية لأي شركة.

وأوضحت جيبهاردت: "علينا إنجاز هذا العمل بأسرع ما يمكن، لأننا لا يمكن أن نتركه للمتحكمين،" الشركات العملاقة القوية، "لتفعل ما تريد... يتعين علينا حقا تنظيم هذا المجال".

وحددت اللجنة بالفعل الثامن من شهر نوفمبر المقبل للتصويت على الاقتراح.

وقال النائب الأوروبي، أندرياس شواب، من يمين الوسط، أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، إنه لا يزال يهدف إلى التوصل لاتفاق وإجراء التصويت من قبل أعضاء اللجنة بنهاية الشهر المقبل، وهو ما يمكن أن يسمح بإجراء تصويت على مستوى البرلمان الأوروبي بأكمله في كانون أول/ديسمبر.