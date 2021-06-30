هل تطبق مصر نظام الزواج برخصة؟ الإفتاء تجيب

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، حقيقة تصريحاته المتداولة بشأن الزواج برخصة.

وقال عاشور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «لا نستطيع التحدث بهذا الكلام، كونه من اختصاصات الجهات المعنية كالبرلمان.

وأضاف: "التصريحات جاءت في إطار عقد دورات للمقبلين على الزواج وقولنا إن ماليزيا هي التي تنفذ الزواج برخصة"، مشددا على أن وضع تشريعات الزواج من اختصاصات الجهات المعنية، ومن بينها البرلمان.

وأشار عاشور إلى أن أسباب الطلاق كثيرة، بينها جوانب اقتصادية للأسرة، وعدم التكافؤ بين الأزواج، وفارق السن التي واجهها قانون منع الزواج المبكر، لافتا إلى أن الاغتراب الناتج عن مواقع التواصل الاجتماعي، من الأسباب الجديدة التي تسبب الطلاق في بعض الحالات.

وأضاف «الطلاق كلمة كبيرة، والزواج أيضا أمر كبير، وكلاهما لا ينفذ إلا باليقين»، لافتا إلى استقبال دار الإفتاء المصرية ما يقرب من 5 آلاف حالة طلاق شهريا لا تقع منها سوى 5 حالات بعد التأني والرصد.