وجهت هيئة الأوقاف المصرية، جميع مناطق هيئة الأوقاف بسرعة تسليم كشوف جميع المستأجرين لأراضي الأوقاف المنتظمين في السداد وليس عليهم أي متأخرات مالية لهيئة الأوقاف لمديريات الزراعة متضمنة الاسم والحوض والمساحة المستأجرة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه كدفعة أولى.

وقالت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - "في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الزراعة والأوقاف ، وحرصهما على توفير السماد للمزارعين من مستأجري ومنتفعي أراضي هيئة الأوقاف، تم التنسيق بين الوزارتين على قيام هيئة الأوقاف المصرية بموافاة مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية بكشوف محدثة كل موسم شتوي وصيفي بأسماء وبيانات ومساحات المستأجرين المنتظمين في سداد مستحقات هيئة الأوقاف؛ حتى يتسنى لوزارة الزراعة سرعة صرف السماد المقرر لهذه المساحات وفق الكشوف المسلمة من مناطق هيئة الأوقاف".

ودعت الهيئة، جميع المستأجرين والمنتفعين بأي من أراضي الوقف بسرعة سداد أي مستحقات أو متأخرات لهيئة الأوقاف في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2021 حتى يتسنى لها تسليم باقي الكشوف لمديريات الزراعة.