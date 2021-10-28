اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات موازنة عام 2022.

وبحسب بيان للشركة، تضمنت الموزانة مؤشرات أهمها نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة ، فضلا عن هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات من منتصف إلى أواخر الثلاثينيات

كما تضمنت معدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في منتصف العشرينيات ، علاوة على معدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات بنسبة ثنائية منخفضة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ، إن موازنة الشركة لعام 2022 تعكس التوقعات نحو استمرار الأداء المالي والتشغيلي المتميز ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يدفع نمو خدمات البيانات والذي استمر خلال عام 2021 في أعقاب جائحة كورونا في زيادة إيرادات الشركة خلال العام القادم عن طريق وحدات أعمالها المختلفة سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، وسيفتح النمو أفاق جديدة نحو الاستفادة من فرص النمو المختلفة بسوق الاتصالات اعتمادا على خدمات البنية التحتية المتطورة للشركة وشبكتها الدولية وجهود ترشيد النفقات المستمرة والتي ستؤدي إلى تحقيق هوامش ربحية أعلى.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن ينخفض حجم الإنفاق الرأسمالي للشركة في ضوء اقترابها من الانتهاء من مشروع تطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت من خلال استبدال كابلات النحاس بكابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الاستثمارات ستتنوع لتشمل زيادة في استثمارات شبكة المحمول ومراكز البيانات وتطوير الأنظمة الداخلية لتقديم خدمات مميزة وجديدة بجانب تعزيز خبرة العملاء ، ومتابعة الاستراتيجية التمويلية نحو خفض الديون وتكلفة التمويل.

كما توقع ارتفاع التدفق النقدي الحر من خلال زيادة التدفق النقدي التشغيلي وجهود ترشيد النفقات الرأسمالية مع وضوح الرؤية فيما يخص توزيعات الأرباح من فودافون ، ما سيؤدي إلى تعظيم العائد للمساهمين مع دعم الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في أن تصبح مشغل اتصالات وتكنولوجيا معلومات رائدًا وعامل مؤثر في تحويل مصر لمحور رقمي إقليمي.