محافظ بني سويف يحيل واقعة التلاعب في بعض إيصالات طلبات التصالح للنيابة

أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية للنيابة العامة للتحقيق فيما تضمنته من وجود تلاعب ومخالفات مالية بإيصالات سداد المستحقات المتعلقة بطلبات التصالح في أحد مراكز المحافظة، بقيمة تزيد عن 280 ألف جنيه، رصدتها لجنة فحص ملفات التصالح التي تم تشكيلها بقرار المحافظ، والمعنية بفحص ومراجعة كافة ملفات التصالح بالوحدات المحلية.

وفي سياق آخر، تابع المحافظ مع وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي مستجدات ملف المخالفات المالية والإدارية لجمعية تنمية المشروعات، والتي تم رصدها منذ أيام، من خلال المديرية والتي اعتمد المحافظ إحالتها للنيابة العامة.

وشدد غنيم على متابعة هذا الملف وما سيسفر عنه سير تحقيقات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال مخالفات الجمعية، مؤكداً أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الأهلي، لتحقيق الاستفادة المرجوة من المشاركة المجتمعية في الدفع بخطة المحافظة التنموية.

ومن جانبها، أكدت إحسان أبو زيد وكيلة وزارة التضامن التواصل مع النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع، وأفادت بأنه جاري إعداد التقرير النهائي لسير التحقيقات، والتي من شأنها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد العرض على المحافظ.