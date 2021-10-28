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أعداد جريدة الشروق
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العربية: البرهان يكلف علي الصادق بمنصب وكيل وزارة الخارجية السودانية

هديل هلال
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 1:37 م | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 1:37 م

أفادت فضائية «العربية» بتكليف القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، علي الصادق بمنصب وكيل وزارة الخارجية السودانية، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.

وكان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أعلن حل المجلس السيادي، الذي يضم في عضويته أعضاء من المدنيين والعسكريين والذي تأسس لتوجيه البلاد صوب الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.

كما أعلن البرهان فرض حالة الطوارئ، وقال إن القوات المسلحة تحتاج لحماية الأمن، ووعد بإجراء انتخابات في يوليو 2023 وتسليم السلطة لحكومة مدنية حينذاك.


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