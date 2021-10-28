الإفراج بكفالة عن نجل الممثل شاروخان في قضية مخدرات

وافقت محكمة هندية، اليوم الخميس، على الإفراج بكفالة عن آريان خان، نجل نجم أفلام السينما الهندية "بوليوود" شاروخان، بعد 26 يوما من إلقاء القبض عليه بتهمة تعاطي مخدرات.

ووقضت محكمة بومباي العليا بالإفراج بكفالة عن كل من أريان خان، وأصدقائه أرباز ميرشانت ومونمون داميشا، وجميعهم في العشرينيات من العمر، حسبما قال محامو الثلاثة.

وقال موكول روهاتجي، النائب العام الهندي السابق، والذي يتولى الدفاع عن آريان خان، خارج قاعة المحكمة: "سيصدر حكم مفصل غدا. يجب أن يتم الإفراج عنهم غدا أو بعد غد السبت".

وألقت شرطة مكافحة المخدرات القبض على آريان خان وآخرين يوم 3 أكتوبر الجاري، حيث كانوا على متن رحلة بحرية سياحية متجهة إلى منتجع "جوا".

وتضم الاتهامات المنسوبة لخان، تعاطي المخدرات، حسبما قال محاموه.