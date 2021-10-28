قال قائد عسكري ميداني في الجيش اليمني إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة يخوضون المعارك ولديهم ثقة مطلقة بالنصر وهدفهم الأكبر اجتثاث مليشيا الحوثي ومشروعها في اليمن.

وأوضح جبهة المشجح ،غرب محافظة مأرب اليمنية، العميد الركن أكرم الأديمي - وفقا لقناة اليمن الفضائية - أن الخسائر البشرية والمادية في أوساط مليشيا الانقلاب الحوثي مهولة، لافتا إلى أن ما يفصح عنه نسبة قليلة جداً، لافتا إلى أن مشروع مليشيا الحوثي مبني على الكذب والأباطيل وتعمل على نشر الخرافة وقلب الحقائق وتشويه الهوية.

وأردف أن أبطال الجيش الوطني يدركون خطر المشروع الظلامي لعصابة الحوثي الإرهابية، ودورها كأداة للمشروع الفارسي الذي يرتكز على العبث بأمن واستقرار المنطقة العربية.