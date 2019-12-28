وليد سليمان خارج حسابات موسيماني أمام البنك الأهلي

حدد أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، مستجدات حالة الثنائي المصاب محمد الشناوي، ووليد سليمان.

قال أبو عبلة إن ‏الشناوي، يؤدي المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، مشيرا إلى أن وليد سليمان ‏سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل عقب مباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم ‏الأحد المقبل على استاد الأهلي ‏‎ we‏ السلام في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري.‏

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب، ويخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء اللاعب من تنفيذ هذه المرحلة سيتم تقييم حالته وتحديد ‏موعد انتظامه في المران الجماعي.‏

واكتفى الشناوي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الذي ‏يقوم بتنفيذه في المرحلة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وتعرض وليد سليمان لكدمة في الرأس خلال مشاركته في مباراة الحرس الوطني في إياب ‏دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وأجرى اللاعب فحوصات طبية وتم تجهيز برنامج خاص ‏به يقوم بتنفيذه قبل الانتظام في المران الجماعي.‏

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها سليمان عقب مباراة الحرس الوطني قد أثبتت ‏إصابته بارتجاج خفيف في المخ؛ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال المباراة.‏