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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سينتج أكثر من 3.5 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 العام المقبل.

وأضافت أن غالبية هذه اللقاحات سيتم شحنها للخارج، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.