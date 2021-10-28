 الاتحاد الأوروبي ينتج أكثر من 3.5 مليار جرعة لقاح كوفيد-19 العام المقبل - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي ينتج أكثر من 3.5 مليار جرعة لقاح كوفيد-19 العام المقبل

أ ش أ
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 4:27 م | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 4:29 م

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سينتج أكثر من 3.5 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 العام المقبل.

وأضافت أن غالبية هذه اللقاحات سيتم شحنها للخارج، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.


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