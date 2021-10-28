مفوضة حقوق الإنسان: الإجراءات العاجلة يمكنها تخفيف أو تجنيب الكوارث المناخية

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، إلى وضع ما وصفته بالخطابات الفارغة والوعود التي لم تنفذ في الوراء، مشيرة إلى أنه آن الأوان لإصدار قوانين وتنفيذ برامج وتمويل الاستثمارات بشكل سريع وسليم دون مزيد من التأخير.

وأكدت باشليه، في بيان لها اليوم الخميس بجنيف، على أن الإجراءات العاجلة ذات الأولوية هي فقط التي يمكنها تخفيف أو تجنيب الكوارث المناخية ذات الاثار الضخمة والقاتلة أحيانا.

وأشارت إلى أنه يتعين على الدول التي ستحضر قمة جلاسجو المعروفة باسم (كوب 26) الوفاء بالتزاماتها الحالية المتعلقة بتمويل المناخ بل وزيادتها بالفعل وعدم تجاهلها للعام الثاني على التوالي وأيضا تعبئة الموارد على الفور للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

وطالبت المسؤولة الأممية بأن يكون الأشخاص الأكثر تعرضا لخطر الآثار الضارة لتغير المناخ بما في ذلك المجتمعات الفقيرة والمهمشة أول المتلقين لهذه الموارد وأن يجلس المتأثرون بشكل مباشر على الطاولة في إطار مشاركة جدية كما حثت الدول على الموافقة على الضمانات البيئية والاجتماعية والتأكد من أن من تضرروا عند اتخاذ إجراءات مناخية بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس يمكنهم الوصول الى سبل الانتصاف الفعالة.

وحذرت من أن الأمر بات مسألة بقاء وانه بدون كوكب سليم فلن تكون هناك حقوق الإنسان كما أنه إذا استمر الوضع الحالي فقد لا يكون هناك بشر، مشيرة إلى أن مجلس حقوق الانسان كان قد اعتمد الشهر الماضي قرارا تاريخيا يعترف بوضوح وللمرة الأولى بأن لكل إنسان الحق في العيش في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

وأكدت أن تلك كانت هذه خطوة كبيرة الى الأمام ولكن هناك حاجة الى تحويل إعلانات المبادئ إلى إجراءات ملموسة مدعومة بالموارد .

وقالت باشليه، إن التهديد الثلاثي المتمثل في تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي يشكل أكبر تحد منفرد لحقوق الانسان في العصر الحالي، مؤكدة أن الحكومات والسلطات الأخرى والشركات والأفراد يتحملون مسؤولية مشتركة لمنع وتخفيف ومعالجة الاثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الانسان .