خط ملاحي جديد يربط بين موانئ وسط الصين وكوريا

اُفتتح خط ملاحي جديد بين ميناء يانغلو في مدينة ووهان بوسط الصين، ومدينة بوسان الساحلية في جمهورية كوريا، وهو امتداد لخط قائم يربط ووهان بالموانئ اليابانية.

وقال مدير لجنة إدارة ميناء ووهان الجديد تشانغ لين مدير - اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - إن هذا الخط الجديد يعد أول خط شحن منتظم مباشر بين وسط الصين وجمهورية كوريا، ومن المتوقع أن يساعد الخط في تعزيز التجارة بين الصين وجمهورية كوريا، ويعزز دور ووهان كمركز للشحن في الرافد الوسطي لنهر اليانغتسي، مضيفا أن رحلة العودة على الخط الجديد ستكون أقصر من المسار السابق عبر شانغهاي.

يذكر أن ميناء يانغلو أطلق أول خط شحن إلى الموانئ اليابانية في عام 2019