صحيفة سعودية: استراتيجية المملكة ساهمت في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكدت صحيفة البلاد السعودية، أن رؤية المملكة واستراتيجيتها الطموحة ساهمت في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الفرص الواسعة التي تتيحها الموارد الطبيعية الهائلة والكوادر البشرية المؤهلة ويعززها الموقع الاستراتيجي والثقل الدولي والتميز الاقتصادي ضمن مجموعة العشرين.

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان "استثمارات ضخمة"، أن ما اتخذته القيادة السعودية من إصلاحات ساهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مشيرة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعد المحرك الفاعل لتنوع الاقتصاد وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، ليصبح من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

وأشارت إلى أن برنامج الصندوق يستهدف تعزيز وضعه وجعله ذراعا أساسية لتحقيق رؤية 2030، باعتباره محفزا اقتصاديا رائدا للمملكة وعنصرا فعّالا للاقتصاد المزدهر وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة، وقد استطاع تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة من بينها تعظيم أصول الصندوق وزيادة العائد، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، مما أسهم في استحداث مئات الآلاف من الوظائف وزيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي.

واختتمت الصحيفة بالقول: "يأتي منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بمثابة فضاء رحب لهذه الأهداف، حيث شهد توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة في عدد من القطاعات ما يشجع الاستثمار الأجنبي بالمملكة، والذي حقق زيادة بنحو 40 مليار دولار".