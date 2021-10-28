محافظ بورسعيد يوجه بتنفيذ دورات تدريبية للشباب لتنمية مهاراتهم

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أهمية دور جامعة بورسعيد في تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وتوعيهم بالقضايا المجتمعية، مشيرا إلى أن الجامعة لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التى مرت بها المحافظة، والمشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالإنجازات التي تحققها جامعة بورسعيد في المجال العلمي، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بورسعيد، في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وتابع الغضبان سير وانتظام العملية التعليمية داخل جامعة بورسعيد، مطمئنا على توفير المناخ الدراسي المناسب للطلاب، موجها بالحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الطلاب، موجهًا بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للشباب تحت إشراف كليات الجامعة.

وأكد أهمية هذه الدورات في تنمية مهارات الشباب وتوعيتهم ومشاركتهم المجتمعية، لافتا إلى ضرورة الوعي بجهود الدولة في كافة المجالات، وضرورة دعم الشباب لخطط التنمية التى تحققها الدولة على أرض بورسعيد والمساهمة الفعالة لتحقيق الرخاء والتنمية للبلاد.