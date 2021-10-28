محافظ الإسكندرية يتابع مشروع تطوير حلقة السمك بتكلفة 230 مليونا

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تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروع تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي بحي الجمرك، بتكلفة مبدئية 230 مليونا ومدة تنفيذ 20 شهرا، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء حلقة سمك حضارية وسياحية تليق بمحافظة الإسكندرية وفي ضوء توجيهات الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، والمهندسين الاستشارين للمشروع.

وأوضح المحافظ، أنه تابع سير العمل بالمشروع والتأكد من الإلتزام من التوقيتات المحددة للأعمال، مؤكدا أن جميع الأعمال تسير بشكل جيد.

وأضاف أنه حاليا يتم الأعمال بمبنى حلقة السمك الحضاري الجديد ثم بعد ذلك سيتم البدء في رفع كفاءة المبني التراثي القديم بالتنسيق مع الجهات المعنية والتأكيد على الحفاظ على المبني التراثي للحلقة.

وبعث المحافظ، رسالة اطمئنان إلي صغار تجار حلقة السمك والصيادين بأنه تم مراعاة زيادة أعداد المحال والثلاجات والمخازن لتكفي الجميع.

كما أكد أنه مراعاة البعد الاجتماعي للصيادين وصغار تجار السمك تم السماح لهم بمزاولة حركة البيع في مبنى حلقة السمك القديم، لحين الإنتهاء من أعمال تطوير المبنى الجديد.

ويشار إلى أن محافظ الإسكندرية أطلق إشارة بدء مشروع تطوير حلقة السمك سبتمبر الماضي، حيث بدأت أعمال التطوير بقطعة الأرض المجاورة لمبنى الحلقة الحالي، وذلك عقب لقاء المحافظ مع تجار حلقة السمك لإطلاعهم علي مشروع تطوير الحلقة والاستماع والإجابة على جميع استفساراتهم واقتراحاتهم.