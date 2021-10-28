الخارجية السودانية: «السفراء الرافضون لإجراءات البرهان هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان»

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، إن "السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان".

واعتبرت الوزارة، في بيان ورد عبر صفحة وزارة الثقافة والإعلام السودانية على موقع "فيسبوك" اليوم، أن "كل القرارات الصادرة من قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان غير شرعية ولا يسندها الدستور".

وحيت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية مريم الصادق، "مواقف سفراء السودان والدبلوماسيين والإداريين، الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري، وعدم اعترافهم بأية قرارات صادرة من قائد الجيش".

وقالت المهدي "أفتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل، وكل سفير حر رفض الانقلاب نصر للثورة".

وأضافت وزيرة الخارجية: "أؤكد للعالم أنهم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان" .

وكان التلفزيون الرسمي في السودان أعلن مساء أمس الأربعاء، إعفاء القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان، سفراء البلاد لدى 6 دول من مناصبهم لرفضهم قراراته.

وأوضح التلفزيون السوداني أن قرار الإعفاء شمل سفراء السودان في الولايات المتحدة وبلجيكا وقطر والصين وفرنسا وسويسرا.

يأتي ذلك بعد رفض هؤلاء السفراء للإجراءات التي أعلنها البرهان يوم الاثنين الماضي وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ.