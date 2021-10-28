حبس متهم بانتحال صفة موظف حكومي نصب على مواطن في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس، شخص، عاطل، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بانتحال صفة موظف بجهة حكومية، والنصب على المواطنين بقدرته على توظيفهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمره، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد ورود بلاغ حول نصب شخص عاطل، على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم، على خلاف الحقيقة.



وكشفت تحريات المباحث، صحة المعلومات، وأن المتهم، عاطل، "له معلومات جنائية مُسجلة"، مقيم في محافظة الإسكندرية، وانتحل صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، واستخدامه تلك الصفة المُنتحلة في ممارسة نشاط احتيالي، غير مشروع، في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم، بزعم قدرته "خلافاً للحقيقة" على توفير فرص عمل لهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية.



وأوضحت التحريات أن المتهم، تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من أحد ضحاياه، محل إقامته محافظة أسيوط، وبسؤاله، أفاد بقيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي منه، بزعم قدرته على تعيينه في وظيفة حكومية، إلا أنه لم يفِ بذلك، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.



وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين له وبإلقاء القبض عليه ومواجهته أقر بارتكابه الواقعة التي تحرر بها محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.