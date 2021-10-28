رئيس كوريا الجنوبية يتوجه لإيطاليا للاجتماع مع بابا الفاتيكان وحضور قمة الـ20

توجه رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، اليوم الخميس، إلى إيطاليا؛ لعقد اجتماع مع البابا فرانسيس وحضور قمة مجموعة العشرين مع قادة عالميين آخرين، ومن المتوقع أن تركز اللقاءات على معالجة أزمة المناخ ومساعدة العالم على إنهاء جائحة كوفيد-19.

وقال مسؤول رئاسي كوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن الرئيس الكوري سيلتقى البابا فرنسيس يوم الجمعة في الفاتيكان؛ لمناقشة السلام في شبه الجزيرة الكورية والجهود المبذولة لإنهاء الجائحة وحل القضايا العالمية العالقة، مثل الوباء والفقر وتغير المناخ، حيث دعا البابا فرنسيس سابقا إلى تحقيق السلام في شبه الجزيرة،معربا عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية.

وأوضح المسؤول أنه من ضمن جدول أعمال الزيارة مناقشة الرئيس الكوري - خلال يومي السبت والأحد - سبل التعامل مع أزمة المناخ وجائحة كورونا، وكيفية تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي خلال قمة العشرين مع القادة الآخرين.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من زيارة إيطاليا، من المقرر أن يزور مون مدينة (جلاسكو) الأسكتلندية؛ لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ "COP26"، يومي الاثنين والثلاثاء، وسيكون الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على رأس جدول أعمال المحادثات، حيث سيلقي مون خطابًا رئيسيًا.