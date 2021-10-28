محافظ أسوان يوجه بإصلاح المحابس العمومية ورفع نواتج الحفر ونقل أسواق الخميس والجمعة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة إصلاح المحابس العمومية ورفع نواتج الحفر ونقل أسواق الخميس والجمعة الأسبوعية للقضاء على العشوائية.



وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإنهاء إصلاح عدد من المحابس العمومية في مناطق أطلس أمام صالة المناسبات، وحي العقاد أمام استاد أسوان الرياضي، وأمام مديرية التموين بطريق السادات.



فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأعمال تسوية وردم الحفر الخاصة بهذه المحابس، مع رفع نواتج الحفر من الأتربة والمخلفات؛ تمهيدا لتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله ورصفها بالأسفلت.



وفي نفس السياق، نقلت الوحدة المحلية سوق الخميس والجمعة الأسبوعي إلى الموقع الجديد خلف الصالة المغطاة للقوات المسلحة بمنطقة البشارية وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان بتفريغ الشوارع الرئيسية والميادين من الأسواق الأسبوعية؛ للقضاء على العشوائية وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بوسط المدينة، بالإضافة إلى تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



واستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين فقد تم الدفع بفرق عمل النظافة العامة التابعة للشركة مدعمه بالمعدات والسيارات لرفع القمامة والتراكمات وكنس ورش الشوارع بمنطقه الشيخ هارون، علاوة على مداخل ومخارج كوبرى خزان أسوان القديم، كما تم رفع الإشغالات بطريق الفنادق بداية من متحف النوبة وحتى مدينة ناصر وذلك تمهيدا لرصفه.