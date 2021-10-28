قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على تسجيل كل المعلومات، حتى إذا قيلت بشكل شفهي.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "كلمة السر" الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب خالد ميري، على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الرئيس يتابع سير العمل في كل المشروعات بشكل شهري، وتابع: "الرئيس دايمًا بيقول لو فيه حاجة واقفة ارجعلي على طول".



وتحدّث الوزير، عن قطاع الأدوية وهيكلة الشركات قائلًا إنّه يتم العمل على مسارين أولهما التصنيع الجيد، موضحًا أن هناك مشكلات في متطلبات التصنيع الجيد.



وأشار إلى الانتهاء من دراسة كاملة لإجراء العمرات الجسيمة واللازمة للوصول إلى تصنيف "التصنيع الجيد"، وذلك بتكلفة 1.7 مليار جنيه، كما يتم الانتهاء من التمويل مع البنوك.



ولفت إلى العمل على تصنيع المواد الخام، وقال إنّ العالم أجمع شهد خلال العقدين الماضيين تحولًا في قبلة إنتاج المواد الخام من أوروبا وأمريكا إلى الهند والصين.



وأوضح أن الدولة قررت منذ ما قبل جائحة كورونا، أن تبدأ تصنيع المواد الخام، عبر التركيز على عدد محدود منها، وإنتاجه بكفاءة مع الشريك الهندي، ليتم تصنيع 20 مادة فعالة بكميات كبيرة للتمكن من المنافسة مع الأسعار الخارجية.