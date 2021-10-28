السعودية: تطوير لقاح مضاد لكورونا في مراحل التصنيع الأخيرة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أن شركة "وادي الدمام للتقنية الحيوية" ووزارة الاستثمار في المملكة، تطوران لقاحًا سعوديا مضادًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقالت الشركة إن اللقاح وصل إلى المرحلة الثالثة للتصنيع وهي مرحلة التجارب السريرية، وسيصبح جاهزًا للتصنيع، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مساء اليوم الخميس.



وكان وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أكد أن شركة وادي الدمام ستكون عنصراً مهما في المنظومة الوطنية الطموحة التي يتم تطويرها في مجالات الصحة والتقنيات الحيوية.