قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ مصر تستهلك 70 ألف طن زيت شهريًّا وذلك من خلال الحصص التموينية فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أنّ وشدّد على أنّ الوزارة كانت ملزمة بالتحرك مع موجة التضخم التي حدثت على مستوى العالم لا سيّما أنّ الدولة تستورد 95% من استهلاكها من الزيوت، وتصل في بعض الأحيان إلى 97%.

وأوضح طن زيت الصويا ارتفع من 14 ألف جنيه (في يناير) إلى 21 ألف جنيه (في أكتوبر)، وأنّ سعر طن العباد ارتفع أيضًا من 13 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، مؤكّدًا أن الوزارة تمكّنت بشكل كبير من المحافظة على هذا الاستقرار في السوق.

وأشار إلى أنّ الدولة تتحمل منذ يناير الماضي، على كل زجاجة زيت ما بين جنيهين إلى ثلاثة جنيهات، لافتًا إلى أن سعر زجاجة الزيت على بطاقة التموين أصبح 25 جنيهًا، مقابل 28 جنيهًا في "القطاع الخاص".

وكان الوزير الدكتور علي المصيلحي، قد صرّح في وقت سابق من اليوم، بأنّ أسعار السلع بدأت في الارتفاع عالميًّا منذ يناير الماضي، موضحا أن الوزارة استطاعت تثبيت سعر الزيت التمويني، طوال الفترة الماضية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنّ مصر تمتلك احتياطي من الزيت يكفي احتياجات المواطنين لمدة 5 أشهر، مؤكدا أن أسعار الزيت الخام والنقل والنولون البحري شهدت ارتفاعات في الأسعار.