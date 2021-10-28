12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتراجع عن قرار بناء آلاف المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية

دعت 12 دولة أوروبية الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قرار بناء آلاف المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت فضائية «BBC عربي»، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.

وأشارت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية، الأحد الماضي، إلى عزم دولة الاحتلال على بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة لاقت اعتراضا فلسطينيا وعربيا ومن منظمات حقوقية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن «مناقصات 1355 وحدة سكنية في الضفة الغربية نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين»، وستضاف هذه الوحدات السكنية إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية من المتوقع أن تحصل هذا الأسبوع على الضوء الأخضر النهائي من وزارة الدفاع.

من جهتها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات جريمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعلان مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية جديدة في إطار اعتزامها كما أعلنت رسميا المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت الجامعة العربية في بيان لها، إن تلك الجريمة الإسرائيلية الاستيطانية الجديدة التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، تأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في إطار مواصلة المخططات والمشاريع الاستيطانية القائمة على النهب والقضم التدريجي والضم الزاحف للأراضي الفلسطينية وتهويدها في سائر أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس لإنهاء ووأد أي أمل أو إمكانية في تجسيد حل الدولتين المعبر عن خيار وإرادة المجتمع الدولي والمجسد لقرارات الشرعية الدولية.