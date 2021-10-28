مجلس المراجعة باليابان: هناك أكثر من 80 مليون كمامة تم تخزينها حتى شهر مارس

يقول مجلس مراجعي الحسابات في اليابان، إن هناك أكثر من 80 مليون كمامة من القماش اشترتها الحكومة، تم تخزينها حتى نهاية شهر مارس، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس.

وكانت الحكومة وقعت عقودا مع شركات خاصة خلال الفترة من مارس وحتى يونيو من العام الماضي، لمعالجة نقص الكمامات في ظل انتشار إصابات فيروس كورونا في اليابان، حيث قامت بشراء نحو 157 مليون كمامة من القماش للعاملين في التمريض ومنشآت رعاية الأطفال، ونحو 130 مليون كمامة للأسر.

ويقول مجلس المراجعة إنه وجد أن هناك أكثر من 82.7 مليون كمامة -وهي عبارة عن حوالي 78 مليون كمامة لمنشآت الرعاية، ونحو 4 ملايين كمامة للأسر- تم تخزينها حتى نهاية مارس.

وتقدر تكلفة الكمامات بنحو 101 مليون دولار.