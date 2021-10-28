انخفاض إنتاج السيارات في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي خلال سبتمبر الماضي

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خلص تقرير جديد إلى أن عدد السيارات المصنعة في المملكة المتحدة انخفض للشهر الثالث على التوالي، فيما يعد استمرارا "لتوجه مقلق".

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن جمعية مصنعي وتجار السيارات القول إن الإنتاج انفخض بنسبة 41.5% في سبتمبر الماضي أي بواقع 67 ألفا و169 سيارة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما تعد أسوأ حصيلة إنتاج لشهر سبتمبر منذ 1982.

وقالت الجميعة إن الانتاج مازال متضررا من النقص العالمي المستمر في أشباه المواصلات.

وقد تراجع إنتاج الأسواق المحلية والتصديرية بصورة كبيرة خلال الشهر الماضي بنسبة 47.4% و39.6% على التوالي، حيث تم تصدير 52 ألفا و872 سيارة.

ويرجع انخفاض الصادرات إلى تراجع بواقع الثلث للاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى انخفاض الصادرات لتركيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مايك هاويس المدير التنفيذي للجمعية: "الانخفاض في انتاج السيارات خلال الشهر الماضي يكمل التوجه المقلق الذي رصدناه خلال الثلاثة أشهر الماضية".

وأضاف: "القطاع مستمر في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى تعطل الانتاج بسبب نقص أشباه المواصلات".