سلطنة عمان تعتمد إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا لبعض الفئات

اعتمدت اللجنة العُليا بسلطنة عمان المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح لبعض الفئات، على أن تعلن وزارة الصحة عن الفئات المستهدفة والخطة المعتمدة لذلك.

كما وافقت اللجنة على تطعيم الأطفال من عمر الخامسة إلى الثانية عشرة ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد قررت اللجنة العُليا عودة طلبة الصفوف (5 - 11) لتلقي التعليم بنظام التعليم المباشر بنسبة 100%، في جميع المدارس، اعتبارًا من بداية شهر نوفمبر مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة وارتداء الكمامات، وسيتم تقييم الأمر بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة.

كما قررت اللجنة السماح بإعادة مزاولة البيع في الأسواق التقليدية والشعبية (البيع بالمناداة، والهبطات والبيع في الأماكن المفتوحة)، مع الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التزاحم في مواقع البيع والالتزام بالتباعد الجسدي.