ميركل تصل إلى أثينا فى آخر زيارة رسمية لليونان

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى العاصمة اليونانية أثينا مساء اليوم الخميس، في آخر زيارة رسمية تقوم بها لليونان.



وفى البداية، سوف يقيم رئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسوتاكيس مأدبة عشاء خاصة لضيفت.



وتشارك ميركل غدا الجمعة فى عدد من الفعاليات، فضلا عن عقد اجتماع آخر مع رئيس الوزراء اليونانى، من المقرر إصدار بيان مشترك، وفقا لبرنامج الزيارة.



وشهدت العلاقات بين اليونان وألمانيا خلال فترة حكم ميركل الطويلة حالات صعود وتراجع: حيث لا يسامح الكثيرون ميركل عن الموقف المتشدد الذى اتخذته ألمانيا خلال الأزمة المالية الحادة التى واجهتها اليونان، عندما فرضت إجراءات تقشف شديدة فى البلاد من جانب دائنيها الدوليين.



ووصفت المستشارة الألمانية نفسها الأزمة اليونانية بأنها واحدة من أكبر التحديات خلال فترة حكمها التي امتدة لـ16 عاما.