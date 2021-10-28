سول واشنطن تبحثان الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية

بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك مع ووزير البحرية الأمريكية - الذي يزور (سول) حاليا - الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، والتحالف الثنائي وقضايا أخرى.

وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، ذكرت وزارة الدفاع أن المحادثات بين سوه والوزير كارلوس ديل تورو جاءت في الوقت الذي تسعى فيه سول وواشنطن إلى ضمان استعدادهما الدفاعي، بعد سلسلة من إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية مؤخرا، ودفع الجهود المشتركة لاستئناف الحوار مع بيونغ يانغ.

وخلال الاجتماع، أعرب ديل تورو عن توقعه بأن تعمل الدولتان معا بشكل وثيق لضمان الاستقرار والازدهار في شمال شرق آسيا والحفاظ على النظام الدولي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما أعرب الوزير عن أمله في أن يساعد التعاون الوثيق بين القوات البحرية ومشاة البحرية في البلدين في زيادة تطوير التحالف.

كما يزور ديل تورو سول كجزء من أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه تشمل الرحلة زيارة اليابان وأجزاء أخرى من منطقة المحيطين الهندي والهادئ.