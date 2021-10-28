بايدن يفتقر لاتفاق مناخي مهم حاول إبرامه وسط اقتراب قمة «كوب 26»

يعتمد الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشريع مناخي شامل لإثبات التزام الولايات المتحدة بمكافحة الاحتباس الحراري، ولكن حلفاءه يقرون بأن أقصى ما يمكن أن يحققه هو إطار عمل خاضع للمزيد من المفاوضات، فيما يجتمع زعماء العالم في قمة بشأن هذه القضية يوم الأحد المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

ورغم أن الصفقة الناشئة ستكون مهمة، وتبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، إلا أنها بعيدة تماما عن كونها منتجا نهائيا من شأنه أن يعزز مصداقية الولايات المتحدة التي تضررت جراء انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من اتفاقية باريس بشأن المناخ، وتراجعه عن السياسات المحلية الرامية لخفض الانبعاثات.

واجتمع النواب الديمقراطيون وموظفو البيت الأبيض يومي الثلاثاء والأربعاء في محاولة لتنسيق الخطوط العريضة لاتفاق قد تصل قيمته إلى 555 مليار دولار بشأن أحكام المناخ التي ستكون في النهاية جزءا من تدابير إنفاق أوسع.