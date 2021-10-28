محافظ كفر الشيخ: آية حمادة بطلة العالم برفع الأثقال قدوة في التحدي

عبر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، عن سعادتهما بفوز آية حمادة بطلة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين، والطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النور للمكفوفين، للمرة الثانية من مشاركتها في البطولة.

وقال نور الدين إن آية حمادة بطلة العالم للمرة الثانية، وبطلة الجمهورية للعام الثالثة على التوالي ضربت أروع الأمثلة في التحدي والصبر، لتكون نموذجاً يحتذى به، فلم تكتف بالحصول على بطولة العالم مرة واحدة عام 2019، ولكنها أصرت على الاحتفاظ بلقبها، وشاركت في بطولة العالم للناشئين والكبار، وتمكنت بصبرها وتحملها وقوة عزيمتها من الحصول على البطولتين، إضافة لاحتفاظها بلقبها للعام الثالث على التوالي ببطولة الجمهورية في رفع الأثقال للمكفوفين.

وأضاف أن آية في آخر لقاء بها، وعدت بالعودة من دولة جورجيا ببطولة العالم، فحققت ما وعدت به بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لتحصل على 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وسبق فوزها في عام 2019 ببطولة العالم وحصولها على 8 ميداليات.