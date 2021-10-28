جنوب إفريقيا تنشر 10 آلاف جندي لحماية انتخابات الحكومة

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قررت جنوب إفريقيا، نشر 10 آلاف جندي لحماية انتخابات الحكومة المحلية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

و أعلن البرلمان أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أبلغه بنشر القوات بالاشتراك مع الشرطة لتهيئة بيئة آمنة أثناء التصويت.

ويبدأ انتشار القوات اعتبارا من 30 أكتوبر الجاري وحتى 3 نوفمبر المقبل، بحسب موقع إفريكا نيوز الإخباري الافريقي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طمأنت الحكومة شعب جنوب إفريقيا بأن انتخابات الحكومة المحلية الأسبوع المقبل ستكون آمنة وحرة. وقالت وزيرة الدفاع ثاندي موديسي إن الشرطة ستنتشر في جميع مراكز الاقتراع.

وأضافت الوزيرة: "يمكننا أن نعلن اليوم بثقة أنه قد تم اتخاذ جميع تدابير السلامة والأمن لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

ويشارك أكثر من 95 ألف مرشح في الانتخابات المقرر إجراؤها الاثنين المقبل والتي يحق لـ 26 مليون شخص التصويت فيها.