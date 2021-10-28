زراعة المنيا: تشكيل لجان لمتابعة تسليم كارت الفلاح في المراكز لحل أزمة الأسمدة

أعلن المهندس إسماعيل عبدالبديع رضوان وكيل أول وزارة الزراعة بالمنيا، أن المديرية تتابع توصيل كارت الفلاح الذكي، للجمعيات الزراعية بالقرى، وتسيير لجان لمتابعة تسليمها لحل أزمة الأسمدة.



وأضاف أن اللجنة المشكلة لذلك مرت على قطاع نواي وإبشادات وتونا الجبل بمركز ملوي؛ لمتابعه تسليم كارت الفلاح للمزارعين وتوفير الأسمدة.



وشارك في المرور المهندس خالد أحمد فرغل رئيس قسم المكافحة، وسلم المبيدات الخاصة بدوده الحشد والتحدث مع المزارعين لطرق المكافحة، والمهندس حمادة حامد والمهندس ياسين السعدني قسم حماية الأراضي لمتابعة مخالفات البناء، وتم المرور على المجمعات الزراعية التابعة لمبادرة حياة كريمة.