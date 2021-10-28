القبض على مالك صيدلية بحوزته عقاقير محظورة في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، اليوم الخميس، القبض على مالك صيدلية عثر بداخلها على كمية من العقاقير المخدرة محظورة في منطقة حلوان، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.



ودلت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بقيام مالك صيدلية "له معلومات جنائية"، كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدافه وأمكن ضبطه عقب تواجده بالصيدلية، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومهربة جمركيا وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور، ومبلغ مالس، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين بدون تذكرة طبية لصرفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.