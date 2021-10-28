ارتفاع أرباح ميتسوبيشي إلكتريك خلال النصف الأول من العام المالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة صناعة المعدات الكهربائية اليابانية ميتسوبيشي إلكتريك كورب، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي مع نمو إيراداتها بنسبة تزبد على 10% بما يعكس زيادة إيرادات قطاعات الأنظمة الآلية الصناعية والأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية.

وزاد صافي أرباح المجموعة القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 117% سنويا إلى 8ر104 مليار ين في حين زادت أرباحها قبل حساب الضرائب بنسبة 96% إلى 3ر148 مليار ين.

كما زادت أرباح تشغيل الشركة اليابانية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 125% سنويا إلى 8ر137 مليار ين نتيجة الأداء القوي لقطاعي الأنظمة الآلية الصناعية والأجهزة المنزلية.

وبلغت إيرادات ميتسوبيشي إلكتريك خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 14ر2 تريليون ين بزيادة نسبتها 12% سنويا.