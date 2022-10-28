تباطؤ النمو في فرنسا وسط مخاوف من سقوط أوروبا في براثن الركود

أفاد تقرير إخباري بتباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي، رغم أنه يظل صامدا في وجه المخاوف من أن أوروبا تقف على شفا السقوط في براثن الركود، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة، وأسعار الفائدة.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي في فرنسا بنسبة 2ر0% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عليه، في توافق مع استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء بين المحللين. وكما حدث في معظم دول القارة، تلقى الاقتصاد الفرنسي دفعة قوية من الزيادة في الإنفاق على الترفيه والسياحة خلال الفترة التي أعقبت عمليات الإغلاق في مواجهة جائحة كورونا، رغم تداعيات ارتفاع معدلات التضخم القياسية منذ بدء استخدام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

ورغم البيانات المشجعة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- التي تضم 19 من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي- من المرجح أن تطغي عليها بيانات أخرى مرتقبة اليوم الجمعة من ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة العملة الموحدة. وربما بدأت ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على وارادات الغاز من روسيا، في الدخول في حالة من الانكماش.

كما أنه من المتوقع صدور بيانات من إسبانيا، حيث من المقرر أن تصدر الاقتصادات الأكبر في منطقة اليورو، فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، البيانات الخاصة لشهر تشرين أول/أكتوبر الجاري. وتشير الاستطلاعات إلى مسارات مختلفة لأسعار المستهلك في هذه الدول.

ومن المقرر الإعلان عن البيانات الخاصة لمنطقة اليورو يوم الاثنين المقبل.