تايوان تندد بتصريحات بوتين بأن تايوان جزء من الصين

نددت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم الجمعة، واحتجت على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تايوان جزء من جمهورية الصين الشعبية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال -في حديثه في نادي فالداي للمناقشة أمس الخميس- إن تايوان "بلا نزاع جزء متأصل من جمهورية الصين الشعبية"، مضيفًا أن الموقف الذي تنبناه موسكو لم يتغير، وإن زيارات مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة إلى تايوان تعتبرها موسكو "ليست سوى استفزاز".

وردا على تصريحات بوتين، قالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان إن "(جمهورية الصين، تايوان) دولة مستقلة ذات سيادة".

وذكر البيان أن "تايوان وجمهورية الصين الشعبية الأوتوقراطية ليستا خاضعتين لبعضهما البعض. ونظام الحزب الشيوعي الصيني لم يحكم تايوان يوما ولا يتمتع بأي سيادة على تايوان".

وأضافت الوزارة أن مستقبل تايوان لا يمكن أن يقرره إلا التايوانيون وأن تايوان لن تستسلم أبدًا لأية تهديدات من حكومة جمهورية الصين الشعبية.

وخلص البيان إلى أنه في مواجهة الاستفزازات الشائنة وغير العقلانية من الصين، ستواصل تايوان التعاون الوثيق مع "البلدان ذات التفكير المماثل" للدفاع عن قيم الديمقراطية والحرية والنظام الدولي القائم على القواعد وحماية منطقة المحيطين الهندي والهادئ وكذلك السلام والاستقرار العالميين.