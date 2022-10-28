ضبط صاحب محل مصوغات لاتهامه بتوظيف 20 مليون جنيه في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الإسكندرية، القبض على جواهرجي "له معلومات جنائية مُسجلة"؛ لقيامه بغسل نحو 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود بلاغًا بوصول معلومات سرية حول قيام صاحب محل مصوغات؛ لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، الأمر الذي مكنه من تكوينه وذويه ثروة بطريقة غير مشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، فقد قُدِرت الممتلكات بنحو 20 مليون جنيه، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.